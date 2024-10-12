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Аршавин о «Локо»: «В первой пятерке точно закончат. Борьбу за чемпионство никто не отменял, если удачно сложится»

За 11 туров команда набрала 27 очков и находится на втором месте в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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