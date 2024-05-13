Простой анализ мочи может дать врачу очень большой объем диагностической информации. Он способен показать не только проблемы с почками или мочевым пузырем, ведь все органы и системы в организме взаимосвязаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии