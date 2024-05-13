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Полезные советы

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Песок, соли и лейкоциты в моче — всегда ли это опасно? Отвечает уролог Сосновский

Песок, соли и лейкоциты в моче — всегда ли это опасно? Отвечает уролог Сосновский

Простой анализ мочи может дать врачу очень большой объем диагностической информации. Он способен показать не только проблемы с почками или мочевым пузырем, ведь все органы и системы в организме взаимосвязаны.

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