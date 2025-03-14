Помощник Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной признание Донбасса российскими

Администрация Соединенных Штатов Америки обсуждает с Москвой и Киевом различные варианты урегулирования украинского конфликта, среди них - признание Донбасса и других "русскоязычных регионов" российскими.
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