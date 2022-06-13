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Член администрации Запорожской области Рогов: Украина перешла от обстрелов к терроризму

Член администрации Запорожской области Рогов: Украина перешла от обстрелов к терроризму

Украинские спецслужбы в Запорожской области перешли от ракетных обстрелов к тактике террора «через взрывы, закладки оружия и диверсии», сообщил РИА «Новости» представитель главного совета местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

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