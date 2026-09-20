Захарова: более 212 тыс. граждан России проголосовали за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 212 тысяч русских граждан проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом.
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