Заноза

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Европе нужно молиться на российскую ПВО

Европе нужно молиться на российскую ПВО

Вчера в привычную сводку фронтовых новостей прокралось сообщение, что украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по приграничной полосе в Брянской области Работа российской системы противовоздушной обороны на Запорожском направлении.

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