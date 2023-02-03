Вчера в привычную сводку фронтовых новостей прокралось сообщение, что украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по приграничной полосе в Брянской области Работа российской системы противовоздушной обороны на Запорожском направлении.
Вчера в привычную сводку фронтовых новостей прокралось сообщение, что украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по приграничной полосе в Брянской области Работа российской системы противовоздушной обороны на Запорожском направлении.
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