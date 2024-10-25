Правоохранители задержали в Коркино активных участников волнений

В Коркино сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по пресечению противоправной деятельности, задержаны наиболее активные участники волнений, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
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