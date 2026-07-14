Йеменские хуситы пригрозили перекрыть еще один пролив и вызвать рост цен на нефть

Действующая на территории Йемена военизированная группировка «Ансар Аллах» пригрозила перекрыть еще один стратегический межконтинентальный пролив Баб-эль-Мандеб, чтобы спровоцировать повышение цен на нефть до 200 долларов за баррель.
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