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Иранский генерал рассказал о переменах в ракетном арсенале страны с 1997 года

Иранский генерал рассказал о переменах в ракетном арсенале страны с 1997 года Бригадный генерал Яхъя Рахим Сафаи, советник Верховного лидера Ирана, п.

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