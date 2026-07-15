Иранский генерал рассказал о переменах в ракетном арсенале страны с 1997 года Бригадный генерал Яхъя Рахим Сафаи, советник Верховного лидера Ирана, п.
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Иранский генерал рассказал о переменах в ракетном арсенале страны с 1997 года Бригадный генерал Яхъя Рахим Сафаи, советник Верховного лидера Ирана, п.
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