Закон, порядок, государство

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Сегодня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

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