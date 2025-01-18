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Гейтс рассказал про обсуждение лекарства от ВИЧ на трехчасовом ужине с Трампом

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс присутствовал на длившемся три чеса ужине с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили в том числе глобальные проблемы здравоохранения, такие, как разработку вакцины от ВИЧ.

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