Гейтс рассказал про обсуждение лекарства от ВИЧ на трехчасовом ужине с Трампом

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс присутствовал на длившемся три чеса ужине с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили в том числе глобальные проблемы здравоохранения, такие, как разработку вакцины от ВИЧ.