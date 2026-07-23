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Говорят, J-16 лучший из «Фланкеров»?

Говорят, J-16 лучший из «Фланкеров»?

Китай продемонстрировал истребитель J-16 с необычно большим количеством ракет класса «воздух-воздух», что свидетельствует об определенных намерениях по переходу к ведению боевых действий за пределами видимости с большим количеством самолётов, а не с опорой исключительно на характеристики отдельных машин.

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