Импорт автомобилей в Россию снизился на 16,6% в сентябре

В сентябре в Россию ввезли 32,6 тыс. новых и 35,8 тыс. подержанных автомобилей, что на 16,6% ниже показателя прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Госдолг США к 204...
- Путин ратифициров...
- В Вашингтоне пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым