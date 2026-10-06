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Импорт автомобилей в Россию снизился на 16,6% в сентябре

Импорт автомобилей в Россию снизился на 16,6% в сентябре

В сентябре в Россию ввезли 32,6 тыс. новых и 35,8 тыс. подержанных автомобилей, что на 16,6% ниже показателя прошлого года.

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