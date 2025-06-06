Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ международной организации The British Council - Британский Совет.
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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ международной организации The British Council - Британский Совет.
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