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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зениту» интересен правый вингер Турции Сари. Об этом сообщил президент «Аданы Демирспор»

«Зениту» интересен правый вингер Турции Сари. Об этом сообщил президент «Аданы Демирспор»

Об этом в интервью TRT Spor рассказал президент турецкого клуба Мурат Санджак. «Мы получили очень серьезные предложения по Юсуфу Сари из России, Франции и Италии.

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