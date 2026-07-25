Похоронил жену и сына: что известно о смерти актера из "Ликвидации" Лопарева

Т/с "След", реж. Юрий Харнас, Владимир Кошеваров, 2007 Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев, известный по ролям в сериалах "Ликвидация", "След" и "Глухарь", перед своей смертью пережил две большие трагедии – он потерял вначале жену, а после и сына.
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