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Происшествия

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Из ОАЭ экстрадирована россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере

Из ОАЭ экстрадирована россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере

«Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

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