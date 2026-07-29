Из ОАЭ экстрадирована россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере

«Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии