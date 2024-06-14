Что такое сервитут, который Путин предложил заключить Украине в 2022 году

МОСКВА, 14 июня, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями МИД РФ. Глава государства также пересказал разговор двухлетней давности, где не исключал возможность сохранения украинского суверенитета над утерянными ныне территориями, если Россия будет иметь сухопутную связь с Крымом – упомянул так называемый сервитут.