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Новости Тамбова

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Тамбов выплатит почти 1,4 млрд рублей по долгам МУП «ТИС»

Тамбов выплатит почти 1,4 млрд рублей по долгам МУП «ТИС»

Фото: «Блокнот Тамбов" Читайте также: Тамбов направил миллиард рублей на коммунальную инфраструктуру, но аварий меньше не стало (вчера, 17:50) Тамбов закупает ещё 38 единиц коммунальной техники (вчера, 17:43) Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги? (вчера, 17:28) Одним из самых значимых финансовых обязательств Тамбова в ближайшие годы станут последствия решений, принятых в отношении МУП «ТИС» в середине прошлого десятилетия.

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