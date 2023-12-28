Российские погранвойска: возрождение из пепла

Начинать формирование новой силовой структуры придется с западного стратегического направления Сергей Ищенко Фото: Виталий Невар/ТАСС Совет Федерации одобрил закон о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ РФ.
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