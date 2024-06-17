НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ. Система «Мир» намерена сотрудничать с лигой до 2026 года (РБК)

Альфа-Банк известил РПЛ о желании стать ее титульным партнером, сообщает «РБК Спорт». На данный момент титульным партнером лиги является Национальная система платежных карт (НСПК – оператор платежной системы «Мир»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх