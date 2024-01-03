Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины

Эксперты оценили план ЕС оказать помощь Украине в обход Венгрии @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Анастасия Куликова,Илья Абрамов Еврочиновники надеются к февралю 2024 года заставить пересмотреть Венгрию свое мнение о финансировании Киева.
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