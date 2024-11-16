Врач предупредила о последствиях злоупотребления чаем для здоровья

Чай — это самый популярный напиток в мире после воды. В разумных количествах он способен принести организму немало пользы, однако сильно увлекаться им не стоит, ведь его чрезмерное потребление может, наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.
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