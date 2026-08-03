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Аргументы недели

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«Аллея Ангелов» растет: как киевский режим методично убивает наших детей под аплодисменты Запада

«Аллея Ангелов» растет: как киевский режим методично убивает наших детей под аплодисменты Запада

Вчера в селе Принцевка Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по детской площадке. Врачи до последнего боролись за жизнь 13-летней девочки, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Дмитрий Королев
С америкосами неочем договвариваться! Индейцы пытались это сделать! Америкосы - нацыя бандитов и врунов!
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