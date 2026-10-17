Инициатива предполагает и выдачу денежной выплаты Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России специальный орден для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей.
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