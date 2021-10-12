Как живется нашей семье в полноценной квартире после апартаментов

Добрый день, дорогой читатель! Этим летом мы продали наши 36 квадратов в апартаментах и переехали в полноценную двухкомнатную квартиру, пришло время поговорить о том, чем же отличаются апартаменты от полноценного жилья и как нам здесь живется.