В полицию Иркутска обратился 68-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, будто злоумышленники пытаются похитить его деньги.
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