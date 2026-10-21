Правоохранительные органы сообщили подробности ночного происшествия в подмосковном городе. После перепалки из-за громкого поведения нетрезвой компании муж женщины напал на троих мужчин, одному из которых потребовалась медицинская помощь.
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