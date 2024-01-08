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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Украинские спортсмены призвали Макрона не допускать россиян на ОИ-2024

193 украинских спортсмена подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпиады-2024 с просьбой не допускать россиян до участия в Играх.

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