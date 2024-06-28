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Выбор сделан: Все хотят в БРИКС. Еще две неожиданные заявки на вступление

Выбор сделан: Все хотят в БРИКС. Еще две неожиданные заявки на вступление

Вчера 5,1K прочитали В странах Юго-Восточной Азии достаточно продолжительное время продолжаются дискуссии относительно вступления в БРИКС.

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Комментарии
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Сергей Анисимов
БРИКС расширится и потом можно будет заняться реорганизацией ООН- БРИКС.
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14 час.

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