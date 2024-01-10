CNN: Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы США в 2024 году

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявили, что Российская Федерация может попытаться вмешаться в выборы президента США в 2024 году, связав это с конфликтом на Украине.