В Белом доме не ждут решения по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера

Разрешение на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь территории России не стоит ожидать по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 сентября на журналистам.
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