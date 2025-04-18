Всеобщий пофигизм и катастрофа Ан-24 в Амдерме

Село Амдема расположено в Ненецком автономном округе. Сегодня это загнивающая, забытая Богом и властями глушь, город-призрак на берегу Карского моря, без нормальных дорог и с аэропортом, который закрылся в прошлом году за ненадобностью (транспорт никому не нужен).
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