Медвежий угол

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  • Сергей Николаевич
    Учится нужно было, а не бычки сшибать тогда бы и з/п была бы приличная.Давайте не будем ...
  • Ирина
    Да дефективные враги СССР даже не смогли сохранить то ,что им досталось нахаляву от СССР ,угробили ВСЕ отрасли ,включ...Давайте не будем ...
  • Сергей Николаевич
    Ремарк видимо знал что ты когда ни будь родишься.Давайте не будем ...

Ещё зима не настала, а уже такой переполох вокруг газа

Ещё зима не настала, а уже такой переполох вокруг газа

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысив 540 долларов за тысячу кубометров Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод "Ямал — Европа" после возгорания на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.

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