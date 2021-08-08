Ещё зима не настала, а уже такой переполох вокруг газа

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысив 540 долларов за тысячу кубометров Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод "Ямал — Европа" после возгорания на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.