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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станковен – 2-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 1-м матче в плей-офф за клуб. До него это удалось только Свечникову

22-летний форвард, перешедший в «Харрикейнс» перед дедлайном в результате обмена Микко Рантанена в «Даллас», забросил 2 шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (4:1, 1-0).

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