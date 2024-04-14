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МО России заявило об уничтожении установки ЗРК IRIS-T и склада боеприпасов ВСУ

МО России заявило об уничтожении установки ЗРК IRIS-T и склада боеприпасов ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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