Отправлявший «послание Путину» конгрессмен США дал заднюю и заявил, что стрелял на полигоне

Американский конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, побывавший на позициях ВСУ и хваставшийся в соцсетях стрельбой по российской территории из артиллерийского орудия снарядами с «личным посланием» заявил, что всё происходило на тренировочном полигоне ВСУ, а никакой стрельбы по российским позициям не было.