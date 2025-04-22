Американский конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, побывавший на позициях ВСУ и хваставшийся в соцсетях стрельбой по российской территории из артиллерийского орудия снарядами с «личным посланием» заявил, что всё происходило на тренировочном полигоне ВСУ, а никакой стрельбы по российским позициям не было.
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