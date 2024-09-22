В Петербурге открыли скейт-площадку под путепроводом

Заниматься теперь там можно в любую погоду В Московском районе открыта скейт-площадка под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
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