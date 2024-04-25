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Китай

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Китай призывает ЕС создать недискриминационную среду для иностранных компаний -- Минкоммерции КНР

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в среду призвало Евросоюз обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для иностранных компаний, осуществляющих инвестиции и ведущих бизнес в Европе.

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