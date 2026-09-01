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ТАСС

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В СПбГУ открыли памятные доски в честь Ирины Подносовой и Сергея Маврина

В СПбГУ открыли памятные доски в честь Ирины Подносовой и Сергея Маврина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятных досок выпускникам юридического факультета - председателю Верховного суда РФ (2024-2025) Ирине Подносовой и заместителю председателя Конституционного суда РФ (2009-2025) Сергею Маврину состоялась в Санкт-Петербургском государственном университете, передает корреспондент ТАСС.

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