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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захлебнувшийся в море год назад российский футболист Лесин перед гибелью принял смертельную дозу алкоголя

8 ноября 2023 года российский игрок в мини-футбол был найден мертвым на берегу моря в Сочи. Причиной смерти указывалась асфиксия – Лесин захлебнулся в море.

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