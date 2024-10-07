День рождения Путина начался с ударов по Киеву и Западной Украине. Пока некоторые украинские каналы зубоскалили по поводу того, что удар по нефтебазе в Феодосии был подарком ко сегодняшнему дню рождения российского президента, жители Киева пережили неспокойную ночь и утро.
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