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Nvidia остаётся «одной из лучших идей среди акций с большой капитализацией» — Baird

Nvidia остаётся «одной из лучших идей среди акций с большой капитализацией» — Baird

Аналитики брокерской компании Baird подтвердили рекомендацию Outperform для бумаг Nvidia, назвав компанию одной из наиболее перспективных идей среди эмитентов с высокой капитализацией.

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