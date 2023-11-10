Ели, потели, стирали: ужас трущоб познал Тимур Родригез с незнакомцем из Уссурийска

Тимур Родригез отправился в Индию, но не один, а с незнакомцем-дальневосточником. Все это проходило в рамках тревел-шоу "Попутчик" (12+), где ведущий каждый раз летит в новую страну, прихватив с собой незнакомого человека.
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