Майк Джонсон выступил против дальнейшего финансирования Украины

Соратник Дональда Трампа, председатель Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил в интервью порталу Punchbowl News, что не поддерживает идею выделения Киеву дальнейшей финансовой помощи из американского бюджета.
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