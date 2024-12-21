Военнослужащий из 114-й бригады территориальной обороны ВСУ заявил, что лишь 24 человека, недавно поступивших в бригаду, были готовы к отправке на боевые позиции, а остальные 66 оказались «старыми, больными или алкоголиками» и едва могут держать в руках оружие, сообщает британская газета Guardian.