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Русская весна

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Guardian рассказала о состоянии военнослужащих ВСУ

Guardian рассказала о состоянии военнослужащих ВСУ

Военнослужащий из 114-й бригады территориальной обороны ВСУ заявил, что лишь 24 человека, недавно поступивших в бригаду, были готовы к отправке на боевые позиции, а остальные 66 оказались «старыми, больными или алкоголиками» и едва могут держать в руках оружие, сообщает британская газета Guardian.

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