Дракон Диско

У этого дракона-музыканта идеальный слух! Его волшебные уши чешутся, когда у ребёнка стряслась беда! Поэтому Диско знает, когда детям нужна помощь! Вместе со своей подругой, девочкой по имени Бетти, он старается помочь каждому, кто угодил в неприятности.