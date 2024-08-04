Имидж РФ усилится благодаря уничтожению поставленных Западом Киеву F-16

Уничтожение поставленных Западом истребителей F-16 на Украине усилит имидж России. Такую точку зрения высказал в интервью британской газете The Independent сотрудник вашингтонского Центра европейского политического анализа Федерико Борсари.
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