Страна и люди

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АМЕРИКАНЦЫ ЗА ТАКОЕ УБИВАЮТ: РОССИЯ ЗАДУМАЛА МИРОВУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

АМЕРИКАНЦЫ ЗА ТАКОЕ УБИВАЮТ: РОССИЯ ЗАДУМАЛА МИРОВУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

ФОТО: BILLION PHOTOS/SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ Зачем Лавров летал в Африку? Только ли поговорить о поставках продовольствия да посмеяться над европейскими лидерами? Нет, судя по всему, за закрытыми дверями обсуждались совсем иные проблемы.

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