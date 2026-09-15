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Вирусолог: заболеть гриппом из-за прививки невозможно

Современные вакцины не содержат инфекционных агентов, поэтому заболеть от прививки невозможно. Об этом «Известиям» рассказала врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

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